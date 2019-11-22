Четыре деревни Ингушетии остались без света из-за разгула стихии

В Республике Ингушетия сегодня, 22 ноября, случилось отключение подачи электроэнергии жителям 4-х населенных пунктов Сунженского района. В результате, граждане остались без света по причине аварии, произошедшей из-за резкого ухудшения погоды — мощных порывов ветра и дождя с мокрым снегом. Об этом журналистам рассказали в местном филиале компании "Россети Северный Кавказ".

В регион отключения прибыли три бригады специалистов-энергетиков. Помощь Сунженским районным электрическим сетям также оказали работники энергокомпании. Подача света в дома жителям деревень Нестеровское и Берд-Юрт планировалась к 14:30. В населенных пунктах Чемульга и Аршты подача электричества возобновлена к 16:00.

Дополнительных сведений о ситуации с данным ЧП в названных селах Ингушетии пока не появлялось.