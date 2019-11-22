Библиотекам Сочи передали в дар "Сказки горного Черноморья"

22 ноября на площадке Российского Международного Олимпийского Университета прошла презентация книги "Сказки горного Черноморья" и передача в дар Сочи этого раритетного издания. В церемонии приняли участие вице-мэр города Полина Деняк и генеральный директор курорта "Роза Хутор" Александр Белокобыльский.

В феврале 2018 года "Роза Хутор" принял Программу устойчивого развития, одним из важных пунктов которой является деятельность по сохранению исторического наследия региона Кавказского Причерноморья, где непосредственно находится курорт. В рамках реализации этой программы осенью 2019 года совместно с Издательским Домом Мещерякова курорт "Роза Хутор" выпустил книгу "Сказки горного Черноморья".

Это совершенно уникальный сборник сказок народов, исторически живущих в регионе Сочи, Красной Поляны. Впервые в одном издании собраны абазинские, абхазские, адыгские, армянские, греческие, грузинские, казацкие, русские, украинские, черкесские и эстонские сказки, в которых отражены местный фольклор, быт жителей и красота природы Черноморского побережья Кавказа. Общий тираж книги составил 1000 экземпляров, ее автором-составителем является известный редактор Ольга Ярикова. Оригинальные иллюстрации к сказкам созданы художником-мультипликатором Владимиром Гагуриным.

В предисловии книги сформулирован основной принцип подбора сказок: "Чудесна сама земля горного Черноморья: на ней растут диковинные деревья и цветы, здесь водятся краснокнижные звери и птицы. Другое ее чудо — люди. Здесь живут представители многих народов. Живут они мирно и дружно, потому что на этой земле, словно в волшебном чане или плавильном котле, они по-родственному смешались и объединились — не теряя при этом своих отличительных черт, своей особости. Вот почему и сказки в нашей книге подобраны по алфавиту, а не по национальному принципу".

Как отметила во время презентации книги, заместитель главы города по образованию, культуре, семьи и детства, социальной и молодежной политики Полина Деняк: "Издание книги и передача ее в библиотечные фонды города и школьные библиотеки — важная и полезная инициатива курорта по сохранению истории нашего региона. Мы живем в многонациональном городе, где тесно переплелись судьбы разных народов. Такие слова как толерантность, уважение к друг другу — для нас имеют большое значение. Знакомство со "Сказками горного Черноморья" с самых ранних лет позволит воспитывать в детях именно эти прекрасные качества. Есть и практический аспект, такой сборник сказок всегда можно использовать на уроках по истории края, литературного чтения, русского языка, для внеурочной деятельности".

В свою очередь генеральный директор курорта "Роза Хутор" Александр Белокобыльский сказал: "Наш курорт не просто популярное место отдыха, но и коллектив единомышленников, прилагающих немалые усилия для сохранения окружающей среды и культуры нашего региона. Черноморское побережье Кавказа издавна привлекает гостей своей удивительной природой, волшебной, словно из мира сказок. Эта местность знаменита и своими людьми. Эта, казалось бы небольшая территория, хранит традиции и обычаи населяющих ее народов. Здесь испокон веков представители этих народов слагают и передают свои притчи и предания. И важно донести их мудрость до будущих поколений, потому, что пока живо устное народное творчество живы истинные чувства и вечные ценности".

Курорт "Роза Хутор" планирует в следующем году выпустить дополнительный тираж книги "Сказки Горного Черноморья".

Экземпляр сказок с дарственной подписью генерального директора курорта "Роза Хутор" будет храниться в Музее истории Сочи.

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