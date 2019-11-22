Новая набережная Москва-реки появится на юге столицы

Власти Москвы разработают проект планировки территорий набережной Москвы-реки в южной части города. Об этом 22 ноября журналистам рассказала глава Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Она пояснила, что набережная будет построена на территории от железнодорожного моста Курского направления железной дороги до Братеевского каскадного парка. Объект будет общей площадью 14,5 гектаров.

"Прогулочная набережная выступит в качестве естественного продолжения зеленого маршрута от парка Братеевская пойма до Каскадного парка, находящегося на правой стороне Москвы-реки. Границы объекта и иные решения касаемо планировки установят в процессе разработки документа", — добавила Пятова.

Отмечается, что решение по поводу возведения набережной приняли в ходе заседания Градостроительно-земельной комиссии.