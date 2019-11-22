Сергей Шнуров: В России четыре языка. И все они русские

Лидер группы "Ленинград" и одновременно член совета по культуре при российской Госдуме Сергей Шнуров считает, что проблема жителей нашей страны в том, что их разделяют четыре разных языка, которые — парадокс — все являются русскими.

Своим видением проблем страны Шнуров поделился в интервью программе "Русская мечта" на ТК "ЦарьГрад".

"У нас в стране, — считает музыкант, — одновременно и параллельно друг другу существуют 4 языка: на одном говорит народ, на другом — правительство, третий звучит с экрана телевизора, а еще на одном мы молимся".

И проблема общества, по словам фронтмена "Ленинграда" в том, что люди, говорящие на каждом из них, престают друг друга понимать. Именно это и ведет к усугублению расслоения в обществе.

"И если мы не придумаем, как договориться, и перейти на один язык — большой, могучий и красивый русский — то последствия могут быть страшными: эта страна развалится", — говорит Шнуров.

И, как всегда, не удержался от провокационного заявления. "В мое понимании, силой, которая сможет всех говорящих на разном русском объединить, станет наш родной, русский мат. Только он приведет все в действие".

К слову, в некоторой части своих рассуждений Шнуров не одинок. О необходимости сплотиться вокруг русского языка, чтобы противостоять "русофобам" говорил недавно и президент. Об этом подробнее читайте в материале на сайте.