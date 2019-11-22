Жители Курска остались без тепла в мороз из-за аварии

Из-за аварии на теплотрассе без отопления и горячей воды осталось примерно 16 тысяч жителей Курска. Об этом сообщили в региональном отделении МЧС.

В зоне чрезвычайной ситуации оказались 9 городских улиц. Авария коснулась 72-х многоквартирных жилых домов. Также без отопления осталось два детских сада, две средних школы, три отделения поликлиник, политехнический колледж и Юго-западный государственный университет.

В настоящее время температура в городе составляет примерно -10 градусов. Для ликвидации аварии направили аварийно-восстановительную бригаду.

Сведений о жертвах или пострадавших в результате произошедшего нет. О том, когда будет восстановлена подача горячей воды, к настоящему времени тоже не сообщается.