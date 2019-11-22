Цена молчания призывной комиссии в Благовещенске – стрельба в колледже

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного в Благовещенске после того, как студент - программист устроил стрельбу в строительном колледже, вскрылась странная деталь.

Оказывается, во время прохождения призывной комиссии, у Даниила Засорина, который пришел с ружьем на занятия и устроил стрельбу, была обнаружена склонность к суициду.

Об этом рассказал замгенпрокурора России Игорь Ткачёв. «Военные скрыли о молодом человеке очень важную информацию: проблемы с психикой», - сказал он, находясь с рабочим визитом в Забайкалье.

По словам Ткачева, сейчас, объясняя причину «скрытности», члены призывной комиссии «ссылаются на ведомственные инструкции, запрещающие разглашать сведения о призывниках". Теперь после того, как, отчасти по вине этих людей, случилась трагедия, которую, наверное, можно было предотвратить, военная прокуратура займется проверкой работы военных комиссариатов по всей стране.

Напомним, что, как сообщала «Правда.ру», 14 ноября в результате стрельбы в колледже Благовещенска от рук 19-летнего парня погиб один студент, трое были ранены, а сам стрелок - застрелился.

После этого, как водится, «полетели головы»: сняты с должностей директор колледжа, замначальника местного Минобра, арестованы охранник и его работодатель - директор ЧОПа. Семьи пострадавших получили компенсацию в виде 2,5 миллионов (на всех).

На федеральном уровне заговорили о необходимости усиления мер безопасности и начались проверки ОУ.