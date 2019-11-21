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Источник Правда.Ру

В Челябинской области женщина 10 лет держала детей под замком

Общество

В Челябинской области в следственном управлении СК РФ возбудили уголовное дело в отношении сотрудников социальных служб и органов опеки Усть-Катава.

Здесь мать более 10 лет скрывала от внешнего мира троих своих детей. Ведется следствие.

Как считают следователи, социальные службы не отслеживали условия жизни и процессе воспитания детей их матерью.

Ни представители власти, ни полиция, не знали, что в одном из частных домов Усть-Катава живет не только женщина, но и ее трое детей.

Женщина переехала на Урал из Башкортостана более 10 лет назад, но своих детей регистрировать не стала. Дети находились под замком. Но 6 ноября ее дети сбежали из дома.

После этого женщина обратилась с заявлением в полицию. Тогда стало известно, что у нее трое детей, старшей дочери 20 лет. Детей нашли, но матери на вернули. 

7 ноября женщина совершила суицид, а перед этим подожгла дом.

В настоящее время дети находятся в больнице,  с ними работает психолог.

Фото: twitter.com

Темы урал дети семья усть-катава органы опеки социальные службы челябинская область
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