В Челябинской области в следственном управлении СК РФ возбудили уголовное дело в отношении сотрудников социальных служб и органов опеки Усть-Катава.
Здесь мать более 10 лет скрывала от внешнего мира троих своих детей. Ведется следствие.
Как считают следователи, социальные службы не отслеживали условия жизни и процессе воспитания детей их матерью.
Ни представители власти, ни полиция, не знали, что в одном из частных домов Усть-Катава живет не только женщина, но и ее трое детей.
Женщина переехала на Урал из Башкортостана более 10 лет назад, но своих детей регистрировать не стала. Дети находились под замком. Но 6 ноября ее дети сбежали из дома.
После этого женщина обратилась с заявлением в полицию. Тогда стало известно, что у нее трое детей, старшей дочери 20 лет. Детей нашли, но матери на вернули.
7 ноября женщина совершила суицид, а перед этим подожгла дом.
В настоящее время дети находятся в больнице, с ними работает психолог.
Фото: twitter.com
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