В России построят новые тюрьмы и СИЗО

Глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников заявил, что служба планирует построить больше новых СИЗО, тюрем и исправительных центров.

Он рассказал, что при взаимодействии с российскими субъектами служба планирует построить новые объекты: СИЗО и тюремные помещения.

Также сообщается, что со следующего года ведомство уже начнет строить исправительные центры с целью укрепления производства, к которому будут привлекаться заключенные, чтобы выплачивать алименты и компенсировать ущерб по решениям судов.

Фото: kresry.ru