"Ничего личного, просто борьба со злом"

В социальной сети "ВКонтакте" появился рассказ о том, за что на самом деле ЧВК "Вагнера" уничтожила террориста ИГИЛ* (запрещено в РФ), видео с которым опубликовал Денис Коротков из "Новой газеты" 20 ноября.

Администрация паблика сообщила, что реакция на статью "Новой газеты" была прислана подписчиком.

В рассказе, который был написан видимо очевидцем событий, изложены факты, которые предшествовали появлению видео.

В конце февраля или начале марта 2017 года русские добровольцы обнаружили в пустыне мужчину, который сказал, что является военнослужащим сирийской армии. В тексте используется сленговое слово "садык". Сириец заявил, что его подразделение ушло со своих позиций, а сам он "отбился".

"Забрали его с собой, и пару недель он шарахался на наших позициях. Поставили секрет, посадили его туда, что бы без дела не сидел. Ночью духи стали постреливать, мы отвечать. Смотрим — "садыка" нашего уже нету. Искать его, разумеется, ни желания, ни возможности не было. "Садыки" известные "лыжники", никто значения не придал", — отмечается в ответе.

После пропажи сирийца дальний пост союзников сирийской армии стали "плотно накрывать из стрелковки и крупняка". Трое были убиты, а один тяжело раненый попал в плен к террористам ИГИЛ.

В последствии выяснилось, что пропавший сириец оказался пособником ИГИЛ, и "четвертовал" пленного россиянина, записав все на видео. В апреле ЧВК "Вагнера" удалось взять в плен трех террористов ИГИЛ, среди которых был тот самый убийца русского добровольца.

"Ну и что с ним еще делать то? Мужики помнили еще все, и поступили с ним точно так же, как он поступил с нашим. Ничего личного, просто борьба со злом", — заключает автор публикации, который пожелал остаться неизвестным.

Ветеран Афганистана Алексей Киряев разделяет позицию подписчика группы "Вконтакте".

По его словам, действия людей на видео с уничтожением террориста ИГИЛ в очередной раз доказывают, что даже добру приходится действовать радикальными методами.

"Такие действия были на всех войнах. Иногда — чтобы запугать противника, иногда — чтобы отомстить за предательство так, чтобы никто не захотел его повторить. Война — это всегда грязное дело, и, будем честны, даже самые последние рыцари в сияющих доспехах все равно на ней запачкаются. Думаете, спецназ не пытает террористов, чтобы получить необходимые сведения? Думаете, США всегда такие чистенькие и белые? Да у них там ад иногда творится такой, что в ужастиках не встретишь! Война добра со злом — не всегда красивая, а добро должно быть с кулаками. И если говорить об очистке мира от ИГИЛ — то только с автоматом Калашникова", — резюмировал Андрей Киреев.

Автор материала "Новой газеты" Денис Коротков ранее неоднократно писал различные материалы о ЧВК "Вагнера", основываясь на информации, предположительно полученной от иностранных спецслужб. Публикуя некоторые из имеющихся у него данных, он тем самым помогал ИГИЛ вычислять русских, которые боролись с терроризмом.

Осенью 2017 года после уничтожения террористов ИГИЛ в районе Дейр-эз-Зора даже были обнаружены документы на бланках террористической организации с личными данными русских добровольцев и контактным номером Дениса Короткова.

Коротков отказался тогда комментировать факт своего сотрудничества с террористами ИГИЛ*.

*организация, запрещенная в РФ