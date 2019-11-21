Вор вынес из квартиры 71-летней пенсионерки в Москве более 1 млн рублей

Органы полиции в Москве возбудили уголовное дело по факту кражи денежных средств и драгоценностей из квартиры жилой многоэтажки, куда преступник попал при помощи веревочной лестницы.

Как передает RT, в полицию с заявлением о краже обратилась 74-летняя жительница столицы.

Как удалось выяснить полицейским, злоумышленник спустился с чердака по веревочной лестнице, отжал дверь балкона и проник в квартиру, которая находящуюся на восьмом этаже.

Далее он совершил взлом сейфа и украл оттуда украшения и деньги. Общий размер ущерба превысил один миллион рублей.