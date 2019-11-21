Медики отказали онкобольной в помощи из-за долга

Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело по факту смерти онкологической больной в одной из коммерческих клиник в западной части города. Информация об этом приводится на сайте ведомства.

Согласно данным следствия, пациентка поступила в частную клинику на западе столицы 9 ноября этого года.

"Со слов родственницы умершей, работники частной клиники не разрешили им перевезти больную для лечения в другую больницу из-за того, что они не оплатили их услуги в полном объеме", — пояснили следователи.

Отмечается, что скончавшейся женщине было 39 лет. Она проживала в Адыгее, работала секретарем суда и занималась воспитанием двоих детей. После того как доктора обнаружили у нее рак, она немедленно начала лечение в местной клинике. Но после курса химиотерапии родные решили перевезти ее в Москву.