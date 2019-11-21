Эксперты озвучили правила безопасных покупок в Сети

В Роскачестве рассказали, как не стать жертвой злоумышленников при покупках в интернет-магазинах.

Так, перед началом шопинга нужно удостовериться, что сайт — не фишинговый. Если магазин в Сети подражает какому-либо разрекламированному сайту, копирует его домен или дизайн с незначительными изменениями, то от покупок нужно отказаться.

Кроме этого, важно обратить внимание на время регистрации домена, поскольку преступники часто используют "сайты-однодневки", которые они создают на короткое время.

Помимо всего, любой интернет-ресурс, где пользователь приводит свои личные данные, должен использовать протокол https и иметь сертификат безопасности. Эти параметры легко проверяются по адресной строке.

Также эксперты не рекомендуют делать покупки на порталах, которые просят для оплаты ввести номер карты или электронного кошелька, поскольку в такой ситуации покупателю не будет выдан кассовый чек.