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Россияне рассказали, почему не любят покупать еду в поездах
Источник Правда.Ру

Россияне рассказали, почему не любят покупать еду в поездах

Общество

Эксперты сервиса для планирования поездок OneTwoTrip провели опрос и выяснили, что жители России редко покупает еду в вагонах-ресторанах во время поездок на поезде.

Согласно данным опроса, 46% россиян, отправляясь в поездку на поездке, берут еду с собой. Девять с лишним процентов просто предпочитают хорошо поесть перед поездкой.

В качестве причин своей нелюбви к питанию в поездах, россияне называют следующие.

22% опрошенных сообщили, что им не нравится вкус еды в поезде. 3,5% респондентов ответили, что их не устраивают цены в вагонах-ресторанах.

15% россиян предпочитают спать в поезде, а не есть. Еще четыре процента респондентов не указали причину, по которой они никогда не покупают еду в поездах.

Россияне, которые все же приобретают еду в поездах, в основном покупают вторые блюда и напитки.

Фото: twitter.com

еда опрос поезда питание вагон-ресторан
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