В поездах России появится высокоскоростной интернет

Поезда и самолеты в России хотят обеспечить высокоскоростным доступом в интернет. Первый экспериментальный участок новой системы связи, возможно, будет развернут к 2022-му году, рассказали журналистам в НТИ «Аэронет».

Там пояснили, что в их планах - создать принципиально новую беспроводную систему связи, которая обеспечит широкополосным интернетом машины, самолеты и поезда. Помимо этого, данная система позволит в режиме реального времени осуществлять управление беспилотниками. Закон об этом одобрила рабочая группа НТИ «Аэронет».

Согласно оценкам авторов проекта, доступ в Сеть только на железной дороге поможет зарабатывать 21,5 миллиарда рублей ежегодно. Показатель на авиационном транспорте составляет примерно 5 миллиардов.