Чиновница за стилистически сниженную лексику получила взыскание

Руководитель отдела культуры и искусств Екатерина Усова из города Пыть-Яха (ХМАО) получила дисциплинарное взыскание за свои высказывания о том, что не стоит помогать инвалидам.

Депутат окружной думы Сергей Елишев, который требовал уволить Усову, с сожалением отметил, что Комиссия по этике, в состав которой входят педагоги и другие чиновники, пришли к выводу, что Усова заслуживает лишь взыскания.

И это, несмотря на то, что сделан определенный вывод: она нарушила кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих, рекомендованный для всех чиновников Югры.

Чиновница, возглавляющая отдел культуры и искусства Пыть-Яха, публично обсуждая историю с безногим колясочником, заявила, что помогать стоит только "нормальным", потому что остальные хотят только "гульнуть и бухнуть". Усова заявила, что "им даже бывает в лом доки собрать".

Эксперты, проанализировали слова чиновницы и сделали вывод о том, что стилистически эту лексику можно отнести к сниженной, которая присуща людям с низкой культурой. А уж для муниципальных служащих, тем более главе отдела культуры и искусства она, в принципе, не соответствует.

На заседании комиссии по этике Екатерина Усова, оправдывалась тем, что нелицеприятные высказывания она допустила в приватном общении, а ее слова были истолкованы не верно. Однако члены комиссии все-таки приняли решение рекомендовать главе Пыть-Яха наложить на Усову дисциплинарное взыскание.