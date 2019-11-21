Роструд рассказал о длительности новогодних каникул в 2020 году

Новогодние каникулы в предстоящем году будут обычной продолжительности. Они продлятся с 1 по 8 января, но в этот раз 30 и 31 декабря, а также 9 и 10 января - не выходные. Получается, что на новогодние праздники придется только 8 выходных подряд.

Но в Федеральной службе по труду и занятости (Роструд) пояснили, что продолжительность новогодних каникул может быть продлена, если присоединить к этим дням положенный по закону отпуск (полный или частично).

Так, статьей 122 Трудового кодекса России предусматривается, что сотрудник организации моет уйти в отпуск в любое время года в соответствии с графиком отпусков. Однако те, кто работает в компании первый год, могут взять отпуск только через полгода непрерывной работы на одном предприятии.