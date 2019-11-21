ИИ признал ложными некоторые результаты ЕГЭ

После традиционной проверки работ, 700 тысяч из них были проверены через систему с использованием искусственного интеллекта (ИИ).

Отметим, что в России уже довольно давно ведут борьбу с инцидентами нарушений в ходе сдачи ЕГЭ. И если ранее современные технологии применялись ограниченно (например, видеофиксация процесса), то с недавних пор в Рособрнадзоре взялись за эту проблему серьезно.

Руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов рассказал журналистам, что теперь работы участников ЕГЭ анализирует система с использованием технологий искусственного интеллекта.

В 2019-м проверили 700 тысяч работ. Целью проверки было обнаружение фактов, когда работы по различным дисциплинам одного участника писались разными людьми. Система может распознавать почерки и соотносить их с определенными участниками.

Проверка показала следующий результат - из 75 работ из 700 тысяч вызвали у системы некоторые подозрения. Данные работы (из различных регионов) были направлены на почерковедческую экспертизу, в 11-ти случаях подозрения ИИ были подтверждены в ходе экспертизы. Результаты направили в правоохранительные структуры для дальнейшего разбирательства.