Украинка пыталась прорваться в Кремль, представляясь женой Путина

В среду, 20 ноября приезжая из Украины пыталась прорваться к российскому президенту, заявляя, что она его жена.

Украинку доставили в специализированную больницу.

Сообщается, что около 17:00 внимание прохожих на Красной площади привлекла женщина, которая очень странно себя вела.

Женщина кричала, что она - супруга Владимира Путина и настаивала на встрече с ним.

Офицеры ФСО задержали ее, а подъехавший наряд доставил в ОМВД.

Задержанная оказалась 36-летней Натальей. Гражданку Украины с подозрением на шизофрению даму доставили в психиатрическую больницу им. Алексеева.

Фото: twitter.com