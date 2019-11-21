В среду, 20 ноября приезжая из Украины пыталась прорваться к российскому президенту, заявляя, что она его жена.
Украинку доставили в специализированную больницу.
Сообщается, что около 17:00 внимание прохожих на Красной площади привлекла женщина, которая очень странно себя вела.
Женщина кричала, что она - супруга Владимира Путина и настаивала на встрече с ним.
Офицеры ФСО задержали ее, а подъехавший наряд доставил в ОМВД.
Задержанная оказалась 36-летней Натальей. Гражданку Украины с подозрением на шизофрению даму доставили в психиатрическую больницу им. Алексеева.
Фото: twitter.com
Народный артист СССР несколько дней не обращался к медикам, а оставался дома несмотря на высокую температуру.