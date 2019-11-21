Бывший министр обороны ДНР принял решение воевать с геями

Игорь Стрелков, в недавнем прошлом - министр обороны ДНР, сейчас живет в России. И, как человек с активной жизненной позицией, очень хочет улучшить мир.

Не являясь более военным и не неся ежедневно ответственность за ход боевых действий и жизни бойцов, он продолжает «оставаться на передовой». Теперь, правда, все больше в мире виртуальном.

Очередной бой, который Стрелков решил начать, будет, по его словам, с представителями ЛГБТ-сообществ.

«Гейский вопрос в России нужно закрыть окончательно», - заявил на днях экс-министр ДНР.

Как он сам признается в посте на своей страничке в соцсети, ему удалось придумать, «что с ними делать, если в РФ появится национальная русская власть?» Выход, уверен Стрелков, прост: «лишить геев гражданства и принудительно депортировать в ЕС».

«А тех, кого там не примут, надо вывезти на границу и оставить на нейтральной полосе. И не пускать назад», - написал Стрелков.

О том, будет ли он к этой борьбе привлекать единомышленников, например, депутата Милонова, Игорь Иванович пока не уточняет. А мнение соратников на Донбассе, которых он, как писала Правда.ру, не так давно жестко критиковал, называя «отстойником» и «клоакой», наверное и спрашивать не собирается.