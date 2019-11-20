В России могут отменить ЕГЭ для некоторых выпускников колледжей

Представители Рособрнадзора высказались против сдачи ЕГЭ выпускниками колледжей, поступающих в высшие учебные заведения.

На круглом столе под названием «Мифы о ЕГЭ» заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев получил вопрос, не планируется ли введение сдачи Единого госэкзамена в качестве обязательного условия для выпускников колледжей, поступающих в вузы. Согласно закону, в настоящее время эта категория граждан может поступать сразу на 2-й курс по профильной специальности, минуя экзаменационные испытания.

По словам Музаева, Рособрнадзор выступает против введения ЕГЭ, если у абитуриента есть диплом о среднем профессиональном образовании.

Кроме этого, он пояснил, что в РФ 54% школьников поступают в колледжи после окончания 9-го класса, а 46% идут учиться в 10-11 классы. При этом в российской столице в колледжи поступают меньше учащихся, чем в среднем по России.