Паспорт России уступил сербскому в рейтинге гражданств мира

В рейтинге гражданств государств мира Россия поднялась на две строчки. Эксперты повысили оценку паспорта РФ до максимальных значений за весь период расчетов. Но наша страна пока остается государством, чье гражданство оценивается на среднем уровне.

Уровень гражданства РФ на этот раз составил 42%. За год оценка была повышена всего на 0,1 п.п. (ранее было 41,9%), но благодаря этому наша страна поднялась в рейтинге на две строчки. Составителями индекса выступили эксперт по гражданству и миграционному праву Гронингенского университета Димитрий Коченов, а также глава консалтинговой компании Henley & Partners Кристиан Калин.В новом QNI (составлялся по сведениям на середину прошлого года) РФ занимает 62-ю позицию, находясь между Сербией и Маршалловыми островами. Выше в этом рейтинге Россия была только в 2014-м году (53-я строка, но тогда уровень качества ее гражданства оценивался только в 38,2%.

В ходе расчета рейтинга экспертами учитывался масштаб экономик государств, уровень общественного порядка, развитие человеческого потенциала и иные факторы.