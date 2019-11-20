Челябинский сирота пошёл на "Дом-2", чтобы собрать деньги на лечение

23-летний сирота Витжай Бутучел приехал в Москву из Челябинска, чтобы вылечиться от почечной недостаточности. В российской столице он решил попробовать себя на проекте "Дом-2", чтобы найти вторую половинку, а также собрать деньги на дорогостоящее лечение.

Бутучел признается, что в конце года ему должны провести пересадку почки, а затем последует долгий период реабилитации, на который у парня нет денег. Поскольку у парня инвалидность он не может устроиться на работу.

"Приехал в Москву, чтобы мне пересадили почку. Здесь мне поставили условие, что я не должен уезжать из города, поскольку должен явиться в течение трех часов после звонка врачей. Денег на жильё не было, поэтому решил пойти на "Дом-2". О своей болезни организаторам не сообщал", - рассказал Бутучел.

По его словам, когда организаторы узнали о недуге они решили его выгнать с проекта. Бутучел отмечает, что в шоу всё выставили так, будто участники сами решили изгнать его, но, на самом деле - это был замысел организаторов.

Сейчас парень вернулся в Челябинск, где вырос в детском доме. Мать отказалась от него, когда ему было два месяца. Он впервые увидел её в 23 года на телешоу "ДНК" телеканала "НТВ". Тогда она обещала ему отдать свою почку, но позже отказалась от своих слов.