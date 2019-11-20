Пилотов севшего в поле А321 наградят звездами Героев России в Кремле

Пилоты авиакомпании "Уральские авиалинии" Дамир Юсупов и Георгий Мурзин будут награждены звездами Героев России в Кремле. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании. Там напомнили, что это именно те пилоты, которые ранее совершили аварийную посадку самолета А321 в кукурузном поле недалеко от аэропорта Жуковский.

Ранее российские СМИ рассказали о том, что Дамир Юсупов больше не представляется своим пассажирам перед полетом, поскольку это вызывает "особый трепет" при попадании самолета в зону турбулентности. По информации авиакомпании, награждение пройдет 21 ноября.

15 августа Юсупов и Мурзин без выпуска шасси смогли посадить А321 в кукурузном поле, вылетевший из аэропорта Жуковский в Симферополь.