В Малом театре рассказали о состоянии Юрия Соломина

О состоянии здоровья доставленного вчера «скорой помощью» в московскую клинику народного артиста СССР Юрия Соломина врачи комментариев не дают.

Информацией поделились сегодня в пресс-службе Малого театра.

«Мы все очень переживаем за нашего бессменного руководителя (Соломин возглавляет труппу с 1988 года - прим.Прада.ру). Однако, как заверили нас доктора, состояние его уже не критическое. Юрия Мефодьевича перевели из реанимации в обычную палату. Да, у него подозревают пневмонию, на диагноз пока не подтвержден», - говорится в сообщении.

По словам директора Малого театра Тамары Михайловой, жизни Юрия Соломина ничего не угрожает.

«Решение о вызове «скорой» и последующей госпитализации его родственники приняли для подстраховки. Все же высокая температура в его возрасте (артисту 84 года - прим.Правда.ру) опасна уже сама по себе. А у него она держалась несколько дней. Сейчас полежит, обследуется полностью и придет в театр», - сказала Михайлова.

Напомним, вчера Правда.ру сообщила о срочной госпитализации народного артиста СССР Юрия Соломина.