О состоянии здоровья доставленного вчера «скорой помощью» в московскую клинику народного артиста СССР Юрия Соломина врачи комментариев не дают.
Информацией поделились сегодня в пресс-службе Малого театра.
«Мы все очень переживаем за нашего бессменного руководителя (Соломин возглавляет труппу с 1988 года - прим.Прада.ру). Однако, как заверили нас доктора, состояние его уже не критическое. Юрия Мефодьевича перевели из реанимации в обычную палату. Да, у него подозревают пневмонию, на диагноз пока не подтвержден», - говорится в сообщении.
По словам директора Малого театра Тамары Михайловой, жизни Юрия Соломина ничего не угрожает.
«Решение о вызове «скорой» и последующей госпитализации его родственники приняли для подстраховки. Все же высокая температура в его возрасте (артисту 84 года - прим.Правда.ру) опасна уже сама по себе. А у него она держалась несколько дней. Сейчас полежит, обследуется полностью и придет в театр», - сказала Михайлова.
Напомним, вчера Правда.ру сообщила о срочной госпитализации народного артиста СССР Юрия Соломина.
Народный артист СССР несколько дней не обращался к медикам, а оставался дома несмотря на высокую температуру.