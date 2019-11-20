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Источник Правда.Ру

Грамотный арестант: 700 исковых заявлений на СИЗО написал петербуржец

Общество

В Петербурге вынесено решение по самому крупному гражданскому делу десятилетия. Истцом выступал гражданин, осужденный за мошенничество, а ответчиками - следственные органы.

Евгений Парамонов буквально завалил судебные инстанции исками за ущемление его прав в двух СИЗО Петербурга и сотрудниками ФСИН и МВД во время судебного процесса.

Всего за время пребывания под стражей -в 2014-2017 и в 2018 годах - он написал 700 заявлений. Моральный вред, возмещения которого требовал Парамонов, был оценен им почти в 150 миллионов рублей.

По мнению ныне уже осужденного за растрату и мошенничество с лизинговым транспортом и являющегося, помимо этого, обвиняемым в еще одном уголовном деле - о легализации полученных преступным путем доходов, сотрудниками органов дознания, следствия и следственного изолятора неоднократно нарушались его права.

А именно: гулять разрешалось меньше часа, во внутреннем дворе СИЗО не было скамеек, старый навес там же не защищал от дождя, лестницы были слишком узкие и крутые, а мусорный контейнер «вонял». Не устраивало обвиняемого и время, в которое с ним проводились следственные мероприятия: ранние этапирования мешали высыпаться, судебные заседания не согласовывались со временем обеда в СИЗО.

Как сообщает пресс-служба Колпинского райсуда города Петербурга, 700 исковых заявлений Парамонова были объединены и ему присуждена компенсация в 30 тысяч рублей «за ущемление прав».

Фото: twitter.com

 

 

Темы суд сизо петербург компенсация нарушение прав гражданский иск
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