В КоАП может появиться наказание за шумное поведение

Россияне — любители громко слушать музыку по ночам или делать ремонт с утра пораньше, или как-то еще нарушать тишину и мешать отдыхать своим соседям могут скоро стать фигурантами дела об административных правонарушениях.

Предложение включить в 14 главу нового Кодекса об административных правонарушениях соответствующий пункт поступило от Совфеда.

Согласно документу, тем, кто нарушает установленные нормы поведения и шумит по ночам (напомним, это время с 23 до 7 часов) придется заплатить штраф в размере от 1 до 3 тысяч рублей.

Уточняется, что межведомственной рабочей группе по подготовке нового КоАП РФ, предлагается внести в него наказание за "любые действия, независимо от уровня шума, нарушающие право на отдых в жилище граждан".

Напомним, что на данный момент закон о тишине (а нас в стране такой есть) практически не работает. Причина в том, что для того, чтобы вызвать наряд полиции и урезонить шумящего соседа, надо заранее заключить со стражами порядка допсоглашение. По данным МВД так поступили меньше трети россиян.

Это, в свою очередь, считает автор инициативы Ирина Рукавишникова, член комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству, позволяет нарушителям оставаться безнаказанными.

Напомним, что сейчас законодатели, разрабатывающие новый КоАП, получают много предложений по расширению списка действий, подлежащих административному наказанию. Некоторые инициативы общественников уже оформлены в статьи и начали работать. Так, например, еще в октябре был назначен первый штраф за фейк-новости. Одобрено пятикратное повышение штрафов за хулиганство. И, вероятно, скоро усложнится жизнь домашних тиранов.

Фото: legal.report/koap