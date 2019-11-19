Адвокат Олега Соколова Александр Почуев заявил, что его подзащитный мог совершить убийство аспирантки из-за активной фазы Луны. Адвокат утверждает, что такую версию произошедшего ему подкинули психологи.
"В день убийства Анастасии Ещенко Луна находилась в активной фазе. Это могло стать причиной для совершения убийства. Многие дебюты шизофрении совершаются именно под покровительством активной Луны - это медицинский факт", - пояснил Почуев.
Ранее Почуев рассказал на пресс-конференции, что Соколов собирался покончить с собой во время следующего следственного эксперимента.
Народный артист СССР несколько дней не обращался к медикам, а оставался дома несмотря на высокую температуру.