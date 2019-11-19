Адвокат Соколова: "В убийстве аспирантки виновата Луна"

Адвокат Олега Соколова Александр Почуев заявил, что его подзащитный мог совершить убийство аспирантки из-за активной фазы Луны. Адвокат утверждает, что такую версию произошедшего ему подкинули психологи.

"В день убийства Анастасии Ещенко Луна находилась в активной фазе. Это могло стать причиной для совершения убийства. Многие дебюты шизофрении совершаются именно под покровительством активной Луны - это медицинский факт", - пояснил Почуев.

Ранее Почуев рассказал на пресс-конференции, что Соколов собирался покончить с собой во время следующего следственного эксперимента.