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Источник Правда.Ру

Адвокат Соколова: "В убийстве аспирантки виновата Луна"

Общество

Адвокат Олега Соколова Александр Почуев заявил, что его подзащитный мог совершить убийство аспирантки из-за активной фазы Луны. Адвокат утверждает, что такую версию произошедшего ему подкинули психологи. 

"В день убийства Анастасии Ещенко Луна находилась в активной фазе. Это могло стать причиной для совершения убийства. Многие дебюты шизофрении совершаются именно под покровительством активной Луны - это медицинский факт", - пояснил Почуев.

Ранее Почуев рассказал на пресс-конференции, что Соколов собирался покончить с собой во время следующего следственного эксперимента.

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