В селе Чемодановка Пензенской области вновь назревает народное недовольство к местной цыганской общине. Об этом сообщил "Царьград".
Практически все представители общины уже вернулись "из изгнания" и вновь начали нарушать общественный порядок: не платить за проезд в общественном транспорте, игнорировать оплату коммунальных услуг, а также совершать другие правонарушения.
Местные жители утверждают, что при их малейшем недовольстве цыгане сразу же обращаются в полицию, якобы "опасаясь за свою жизнь".
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что летом 2019 года цыгане в спешке покидали село Чемодановку из-за недовольства местных жителей. Причиной бунта стала массовая драка, в которой был убит местный житель.
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