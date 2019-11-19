Пенсионерка, пытаясь заработать на бирже, потеряла 1,5 млн рублей

66-летняя жительница Петропавловска-Камчатского обратилась в полицию в связи с тем, что она стала жертвой мошенника и потеряла 1,5 млн рублей.

В мае этого года женщине позвонил незнакомец и сообщил, что он - специалист фондового рынка. Мужчина предложил ей вложить свои сбережения в биржевые сделки. Женщина поверила, что может быстро разбогатеть. Она предоставили незнакомому человеку удаленный доступ к своему ПК и счетам в банке.

На ее компьютере появился виртуальный счет. На нем отображалась некая сумма девидентов, которая постоянно увеличивалась. Кроме того, женщина оплачивала услуги неких брокеров.

Потом женщина попросила выплатить ее девиденты, но ей отказали, после чего она догадалась, что ее обманули.

Во счетов пенсионерки были украдено 1 млн 479 тысяч рублей.

Фото: twitter.com