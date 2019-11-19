Всемирная туалетная организация сообщила о санитарном "кризисе" в РФ

Директор и основатель Всемирной туалетной организации Джек Сим заявил, что для России по-прежнему актуальны санитарные проблемы, решить которые можно только при участии властей страны.

Он считает, что Россия может стать следующим партнером Всемирной туалетной организации, чтобы решить санитарный кризис в стране.

Джек Сим считает, что России для решения санитарных проблем нужно реализовать ряд мероприятий. В первую очередь нужно выявить участников, которые заинтересованы в решении данных проблем. Затем нужно найти решения, которые ориентированы на человека, при этом нужно активно подключать к работе местные власти и сообщества.

Также он отметил, что необходимо разработать соответствующие программы и определиться с бюджетом.

Также Сим призывает повышать информированность граждан о данной проблеме и существующих способах ее решения, чтобы люди сами могли улучшать санитарные условия в своем районе.

Согласно данным Росстата за прошлый год, в России более 22% домохозяйств не имеют доступа к централизованной канализации, в том числе 16,8% пользуются системой труб в выгребные ямы, а у 5,8% россиян отсутствует система канализации.

19 ноября отмечается Всемирный день туалета, его провозгласили в 2001 году Сингапуре. Тогда же создали Всемирную туалетную организацию, в задачи которой входит решение санитарных проблем в разных регионах мира.

Фото: twitter.com