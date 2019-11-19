Алексей Навальный не оставляет надежд организовать беспорядки на улицах российских городов, призывая россиян выходить на улицы. Скандально известный блогер предлагает провести протесты по сценарию Боливии и Колумбии.
Про очередную бредовую идею главы так называемого "Фонда борьбы с коррупцией"* (признанного в России иностранным агентом) рассказывает сегодня издание ПолитРоссия.
В интервью радиостанции "Эхо Москвы" глава ФБК* (признан иноагентом) предположил, как в России могли бы пройти протесты, похожие на беспорядки в латиноамериканских государствах. Конечно же, в порыве вдохновения от собственной "гениальной" идеи, блогер забыл упомянуть о пострадавших и нескольких десятках погибших простых граждан в Боливии и Колумбии. И не озадачился ни на минутку возможным серьезным политическим и экономическим кризисом в этих странах.
Своими призывами, отмечает издание, Навальный в очередной раз показал, что ему наплевать на простых граждан. Его позиция не изменилась даже после летних митингов в Москве, часть из которых была проведена нелегально. Он снова рассчитывает вывести на улицы людей для удовлетворения требований своих заграничных кураторов.
Аналитики уверены, что на данный момент у главы ФБК* крайне мало шансов организовать даже что-либо похожее на летние акции. После того как от него отвернулись иностранные спонсоры, у него просто не хватит средств, чтобы заинтересовать людей, а раскрытые многомиллионные махинации в ФБК* даже самых преданных навальнистов заставили изменить отношение к этому "борцу за справедливость".
Как рассказывала Правда.ру, для восстановления финансовых потоков из-за рубежа на помощь Навальному пришел беглый олигарх Евгений Чичваркин. В Лондоне он организовал аналог российского ФБК*, чтобы собирать пожертвования иностранных меценатов и перенаправлять их в Россию.
*Включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента
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Фото: twitter.com
Не секрет, что перекупщики, да и сами недобросовестные владельцы автомобилей, идут на различные ухищрения, чтобы сбить с толку неопытного покупателя. С развитием прогресса этих способов стало достаточно много. И неправильно считать, что обман при покупке автомобиля появился только в последние годы. Подобные схемы известны ещё со времён СССР.