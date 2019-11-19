Навальный хочет начать боливийский сценарий ради денег иноспонсоров

Алексей Навальный не оставляет надежд организовать беспорядки на улицах российских городов, призывая россиян выходить на улицы. Скандально известный блогер предлагает провести протесты по сценарию Боливии и Колумбии.

Про очередную бредовую идею главы так называемого "Фонда борьбы с коррупцией"* (признанного в России иностранным агентом) рассказывает сегодня издание ПолитРоссия.

В интервью радиостанции "Эхо Москвы" глава ФБК* (признан иноагентом) предположил, как в России могли бы пройти протесты, похожие на беспорядки в латиноамериканских государствах. Конечно же, в порыве вдохновения от собственной "гениальной" идеи, блогер забыл упомянуть о пострадавших и нескольких десятках погибших простых граждан в Боливии и Колумбии. И не озадачился ни на минутку возможным серьезным политическим и экономическим кризисом в этих странах.

Своими призывами, отмечает издание, Навальный в очередной раз показал, что ему наплевать на простых граждан. Его позиция не изменилась даже после летних митингов в Москве, часть из которых была проведена нелегально. Он снова рассчитывает вывести на улицы людей для удовлетворения требований своих заграничных кураторов.

Аналитики уверены, что на данный момент у главы ФБК* крайне мало шансов организовать даже что-либо похожее на летние акции. После того как от него отвернулись иностранные спонсоры, у него просто не хватит средств, чтобы заинтересовать людей, а раскрытые многомиллионные махинации в ФБК* даже самых преданных навальнистов заставили изменить отношение к этому "борцу за справедливость".

Как рассказывала Правда.ру, для восстановления финансовых потоков из-за рубежа на помощь Навальному пришел беглый олигарх Евгений Чичваркин. В Лондоне он организовал аналог российского ФБК*, чтобы собирать пожертвования иностранных меценатов и перенаправлять их в Россию.

*Включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента

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Фото: twitter.com