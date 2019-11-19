Русофоб Чичваркин придумал способ спонсировать либертарианцев

Скрывающийся в Лондоне экс-владелец "Евросети" олигарх Евгений Чичваркин объявил о создании им "Фонда борьбы с коррупцией* и поддержки либертарианства". По его словам, это аналог российскому ФБК*, руководимому Алексеем Навальным.

Таким способом Чичваркин рассчитывает собирать заграничные донаты и отправлять их своему российскому партнеру, пишет издание "Экономика Сегодня".

Проще говоря, беглый миллиардер хочет, в обход российского законодательства, направлять денежные средства иностранных инвесторов на счета ФБК* (признана иноагентом) блогера Алексея Навального. Как отмечает издание, помимо поддержки российского "оппозиционера", средства будут направляться на счета либертарианцев, из которых наиболее известным в РФ является обвиняемый в растлении малолетних Михаил Светов….

Чичваркин ранее сообщал, что он и сам активно спонсирует деятельность Навального. Речь шла о 100 тысячах рублей в день, напоминает портал "Политэксперт".

Вот для того, чтобы упростить перевод денег, Чичваркин и решил создать британскую версию фонда. Об этом он заявил в своем Instagram. Таким образом предприниматель, можно сказать, легализовал вклады иностранцев в российский ФБК. При этом Навальный уже не сможет утверждать, что "никогда не получал финансирования из-за рубежа". Сейчас это главное оружие блогера в сражении с российским правосудием….

Фото: instagram. com — @tot_samy_chichvarkin

*Включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента