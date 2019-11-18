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Источник Правда.Ру

Комплекс реальных мер против насилия в семье предложил Антон Цветков

Общество

 Готовящийся Госдумой законопроект о противодействии домашнему насилию после нашумевшего дела историка Соколова, убившего свою сожительницу, вновь стал предметом обсуждения не только среди законодателей, но в всего общества.

Большинство принимающих участие в дискуссиях считает, что необходимо внести в него термин "преследование", который означает "неоднократные угрожающие действия, направленные на пострадавшего вопреки его воле". То есть, проще говоря, любые поиски пострадавшего, ведение с ним устных, телефонных переговоров, вступление с пострадавшим в контакт через третьих лиц, посещение его места работы, учебы или места проживания. Кроме того, к преследованию причисляют любые действия, из-за которых жертва может "испытывать страх за собственную безопасность".

Руководитель общественной организации "Сильная Россия" Олег Цветков, который, кстати по результатам опроса общественного мнения, проводившегося в августе, стал лидером рейтинга защитников прав женщин в нашей стране, предлагает посмотреть на законопроект еще внимательнее.

"Декриминализация домашнего насилия привела в итоге лишь к увеличению числа подобных преступлений. Поэтому закон, защищающий, прежде всего, женщин, детей и пожилых людей от насилия в семье, безусловно, нужен. Это подтверждают многие эксперты и полицейские, работающие на "земле", особенно участковые, которые каждый день сталкиваются с этой проблемой и понимают ее распространённость", — говорит Цветков.

При этом он опасается, что чересчур сильная увлеченность "прописыванием" многих моментов и четких определений разных действий может привести к тому, что вместо закона мы получим очередную декларацию. И, соответственно, не достигнем главного — граждан не защитим. Нужно в КоАП и УК вводить реальную ответственность за домашнее насилие, уверен общественник.

"Необходимо реально защитить людей от бытового насилия. И для этого, прежде всего, нужно отменить его декриминализацию," — заявляет Цветков.

Кроме того, "Сильная Россия" предлагает "ввести "охранный ордер", который будет назначаться судом, обязать полицию информировать работодателя того, кто совершил преступление о всех фактах насилия в отношении членов семьи, предоставлять жертвам насилия государственную защиту, провести мониторинг и определить норматив по количеству кризисных центров в регионах, куда могут обратиться пострадавшие женщины. Только комплексные меры позволят решить эту проблему".

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Темы законопроект антон цветков преследование охранный ордер сильная россия домашнее насилие декриминализация
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