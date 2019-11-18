СК Татарстана проверит мать, усадившую шестилетнего сына за руль

Внимание Следственного комитета России привлекла информация о том, что в Набережных Челнах 6-летний мальчик управлял машиной на скорости в 130 километров в час.

Многодетная мать из Татарстана Агина Алтынбаева снова оказалась в центре скандала.

Раньше она водила автомобиль с младенцем на руках, а после этого выкладывала видео в соцсети.

Есть у нее на счету и другие "подвиги".

В этот раз она посадила за руль своего 6-летнего сына, который ехал на машине со скоростью в 130 километров в час.

Под видео она оставила запись о том, суть которой в том, что она живет так, как ей хочется и не нуждается в "убогих комментах".

Татарстанское управление СК проводит доследственную проверку.

Фото: twitter.com