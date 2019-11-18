Внимание Следственного комитета России привлекла информация о том, что в Набережных Челнах 6-летний мальчик управлял машиной на скорости в 130 километров в час.
Многодетная мать из Татарстана Агина Алтынбаева снова оказалась в центре скандала.
Раньше она водила автомобиль с младенцем на руках, а после этого выкладывала видео в соцсети.
Есть у нее на счету и другие "подвиги".
В этот раз она посадила за руль своего 6-летнего сына, который ехал на машине со скоростью в 130 километров в час.
Под видео она оставила запись о том, суть которой в том, что она живет так, как ей хочется и не нуждается в "убогих комментах".
Татарстанское управление СК проводит доследственную проверку.
Фото: twitter.com
Не секрет, что перекупщики, да и сами недобросовестные владельцы автомобилей, идут на различные ухищрения, чтобы сбить с толку неопытного покупателя. С развитием прогресса этих способов стало достаточно много. И неправильно считать, что обман при покупке автомобиля появился только в последние годы. Подобные схемы известны ещё со времён СССР.