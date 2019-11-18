В Шадринске возмутились парадной одеждой депутата на субботнике

Жители города в Курганской области не оценили выхода депутата городской думы, директора дома культуры "Созвездие" Татьяны Сазоновой на региональный субботник в нарядной шубе и ботинках на каблуках.

Свои возмущенные комментарии они разместили в городском сообществе во "ВКонтакте". Здесь же и снимок женщины с метлой в руках, но без шапки и перчаток, что народ расценил как абсолютную показуху, а не реальную уборку снега.

"На субботники не выходят в парадной одежде, а как минимум надевают перчатки и грязную робу, а если человек вышел в новой шубе, с непокрытой головой в мороз, значит, он и не спешит задерживаться на улице", — пишут пользователи социальной сети.

Кто-то предположил, что после того, как депутата сфотографировали, субботник для нее и закончился.

Но нашлись и те, что директора ДК оправдали, отметив, что она пришла, прежде всего, на работу, а не на субботник, и очень хорошо, "что женщина с метлой выглядит как женщина, а не как баба на чайнике".

Сама Татьяна Сазонова считает, что в ее наряде, в котором она вышла убирать снег, нет ничего удивительного.