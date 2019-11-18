Власти не вмешиваются в корпоративные изменения "Яндекса"

Государство за компанией пристально следит, так как она чрезвычайно важна с точки зрения инновационного будущего и развития российской экономики, но в ее корпоративные дела не вмешивается.

Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, "Яндекс" осознает свою особую ответственность и понимает, что деятельность компании находится в поле особого внимания государства.

Создание "Фонда общественных интересов" в структуре управления "Яндекса" не было согласовано с Кремлем, так как, по словам Пескова, "это корпоративные дела, здесь не требуется никакого согласования".

Совет директоров "Яндекса" также одобрил поправки в структуре корпоративного управления, которые подразумевают создание специального фонда для передачи "золотой акции" Сбербанка.

Образованный фонд может участвовать в принятии решений о передаче существенной интеллектуальной собственности, об изменениях в регламенте компании по защите необезличенных больших данных российских пользователей и о возможных партнерствах компании с правительствами других стран.

В совет директоров фонда войдут преподаватели университетов и негосударственных организаций, с которыми "Яндекс" установил партнерские отношения. Новыми членами совета директоров компании станут проректор РАНХиГС, директор Высшей школы государственного управления Алексей Комиссаров и гендиректор "ВТБ Капитала" Алексей Яковицкий.