Государство за компанией пристально следит, так как она чрезвычайно важна с точки зрения инновационного будущего и развития российской экономики, но в ее корпоративные дела не вмешивается.
Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, "Яндекс" осознает свою особую ответственность и понимает, что деятельность компании находится в поле особого внимания государства.
Создание "Фонда общественных интересов" в структуре управления "Яндекса" не было согласовано с Кремлем, так как, по словам Пескова, "это корпоративные дела, здесь не требуется никакого согласования".
Совет директоров "Яндекса" также одобрил поправки в структуре корпоративного управления, которые подразумевают создание специального фонда для передачи "золотой акции" Сбербанка.
Образованный фонд может участвовать в принятии решений о передаче существенной интеллектуальной собственности, об изменениях в регламенте компании по защите необезличенных больших данных российских пользователей и о возможных партнерствах компании с правительствами других стран.
В совет директоров фонда войдут преподаватели университетов и негосударственных организаций, с которыми "Яндекс" установил партнерские отношения. Новыми членами совета директоров компании станут проректор РАНХиГС, директор Высшей школы государственного управления Алексей Комиссаров и гендиректор "ВТБ Капитала" Алексей Яковицкий.
Не секрет, что перекупщики, да и сами недобросовестные владельцы автомобилей, идут на различные ухищрения, чтобы сбить с толку неопытного покупателя. С развитием прогресса этих способов стало достаточно много. И неправильно считать, что обман при покупке автомобиля появился только в последние годы. Подобные схемы известны ещё со времён СССР.