Слухи о введенном в России запрете на посуточную аренду жилья опроверг заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин.
Согласно законодательству РФ, владельцы квартир имеют право сдавать их в аренду на любой, в том числе и короткий срок.
При этом собственники жилья обязаны соблюдать правила сдачи недвижимости в аренду, заключать с нанимателями письменный договор и платить налоги с доходов.
Игорь Фомин отмечает, что в Москве, Московской и Калужской областях, Республике Татарстан, где уже введен налог на профессиональный доход, граждане могут зарегистрироваться в качестве самозанятых и оплачивать четыре процента от суммы арендной платы.
Ранее информация о том, что в России запретили посуточную аренду квартир, опровергли в Минстрое и Госдуме.
Не секрет, что перекупщики, да и сами недобросовестные владельцы автомобилей, идут на различные ухищрения, чтобы сбить с толку неопытного покупателя. С развитием прогресса этих способов стало достаточно много. И неправильно считать, что обман при покупке автомобиля появился только в последние годы. Подобные схемы известны ещё со времён СССР.