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Источник Правда.Ру

Закон РФ дает право россиянам сдавать квартиры посуточно

Общество

Слухи о введенном в России запрете на посуточную аренду жилья опроверг заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин.

Согласно законодательству РФ, владельцы квартир имеют право сдавать их в аренду на любой, в том числе и короткий срок.

При этом собственники жилья обязаны соблюдать правила сдачи недвижимости в аренду, заключать с нанимателями письменный договор и платить налоги с доходов.

Игорь Фомин отмечает, что в Москве, Московской и Калужской областях, Республике Татарстан, где уже введен налог на профессиональный доход, граждане могут зарегистрироваться в качестве самозанятых и оплачивать четыре процента от суммы арендной платы.

Ранее информация о том, что в России запретили посуточную аренду квартир, опровергли в Минстрое и Госдуме.

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