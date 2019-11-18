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Источник Правда.Ру

Депутаты предложили отменить запрет на рекламу российских вин

Общество

Депутаты партии "Единая Россия" заявили, что отечественные вина должны стоять на лучших местах в магазинах. Также они отметили, что в России нужно отменить запрет на рекламу напитка.

Лучшими местами в магазинах являются полки, которые расположены на уровне глаз покупателя или чуть ниже.

Директор торговой сети "Командор" Андрей Тетерин считает, что перестановка вина никак не отразится на его продажах, так как вино расставляется по странам производителям, а российские вина и так являются лидерами продаж.

Парламентарии также предложили, чтобы российские вина продавались с соответствующей маркировкой, а все остальные вина не могли называться российскими.

По мнению представителя Ассоциации компаний розничной торговли, все эти предложения нуждаются в доработке. Также отмечается, что поправки, которые предложили представители партии "Единая Россия", не учитывают особенности форматов магазинов и торговую площадь.

Фото: twitter.com

 

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