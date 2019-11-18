Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Коллектор требуют запретить должникам "унижать их честь и достоинство"

Общество

Коллекторы разработали поправки к законопроекту о взыскании, который в 2021 году заменит текущую версию закона. По их мнению, нововведения отражают только интересы должников, но не защищают интересы взыскателей.

По словам представителей "Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств" (НАПКА), согласно текущей версии законопроекта предполагается возможность взыскания долга в досудебном порядке, а также обязательное возмещение должнику расходов и морального ущерба со стороны взыскателей в случае нарушения закона. Но в новой редакции не учтены обязанности должников.

Поэтому коллекторы хотят включить в закон обязанности должников. Также закон будет запрещать унижать честь и достоинство коллекторов.

Коллекторы требуют включить в обязанности должника пользоваться той электронной почтой, которая была изначально указана в документах. В случае невыполнения указанных требованиях коллекторы хотели бы, чтобы им компенсировали убытки.

Коллекторы отмечают, что закон должен помогать поддерживать баланс между обеими сторонами. Он отметил, что право на защиту также имеют обе стороны.

С данной позицией не согласна руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева. Она заявила, что у должников, в отличие от взыскателей, нет рядом профессиональных юристов, также должники не имеют необходимого уровня правовой и финансовой грамотности. Должники и коллекторы изначально находятся не в равном положении.

Фото: twitter.com

Темы закон должники коллекторы
Актуальная аналитика
Космос
Марсианские почвы могут... дышать
Здоровье
Женщины с апноэ сна имеют более высокий риск заболеть онкологией
Новости Украины
Мнение: блокада Украины Россией усилит экстремистов
Новости Все >
Депутаты предложили отменить запрет на рекламу российских вин
17 команд вышли в финальную часть Евро-2020
Коллектор требуют запретить должникам "унижать их честь и достоинство"
Кадыров попытался объяснить свой призыв "запугивать и убивать"
Уткин ответил украинскому журналисту на критику сборной России
Хакер за 20 минут взломал сеть "Сапсана"
Поэт Орлов признался, что финансирует ВСУ и поддерживает Бабченко
ЕС предлагает защитить гражданскую авиацию от российских средств РЭБ
Левада-центр констатирует феномен отношения россиян к Путину
Как жить будем? Главы МИД РФ и Белоруссии обсудят в Москве
Последние материалы
Марсианские почвы могут... дышать
Коллектор требуют запретить должникам "унижать их честь и достоинство"
Кадыров попытался объяснить свой призыв "запугивать и убивать"
Уткин ответил украинскому журналисту на критику сборной России
Хакер за 20 минут взломал сеть "Сапсана"
Поэт Орлов признался, что финансирует ВСУ и поддерживает Бабченко
Женщины с апноэ сна имеют более высокий риск заболеть онкологией
ЕС предлагает защитить гражданскую авиацию от российских средств РЭБ
Левада-центр констатирует феномен отношения россиян к Путину
Мнение: блокада Украины Россией усилит экстремистов
Популярное
Авто
Как обманывали покупателей машин в СССР и делают это сегодня

Не секрет, что перекупщики, да и сами недобросовестные владельцы автомобилей, идут на различные ухищрения, чтобы сбить с толку неопытного покупателя. С развитием прогресса этих способов стало достаточно много. И неправильно считать, что обман при покупке автомобиля появился только в последние годы. Подобные схемы известны ещё со времён СССР.

Как обманывали покупателей машин в СССР и делают это сегодня
Почему Путин предал Моралеса
Южная Америка
Почему Путин предал Моралеса
Здоровье
Определены самые полезные продукты для суставов
Силовые структуры
Как Жуков наводил порядок в послевоенной Одессе
Соломон Соловьев Ирония судьбы Скорпиона Рязанова - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Игрушки-луноходы. Как тебе такое, Илон Маск? Василий Амирджанов Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 21 Владимир Губарев
Комментарии
В Латвии прозвучало неожиданное заявление по Крыму
"Пристрелить" недовольных россиян предложил чиновник из Карелии
"Нам такой союз не нужен": Лукашенко высказался о союзе с Россией
Священник: как крещение может стать "неправильным"
Что найдут россияне в армяно-американских биолабораториях?
"Пристрелить" недовольных россиян предложил чиновник из Карелии
Иркутский авиазавод ждет увеличения заказов на МС-21
Историк Соколов, убивший аспирантку, оказался бытовым алкоголиком
Историк Соколов, убивший аспирантку, оказался бытовым алкоголиком
Историк Соколов, убивший аспирантку, оказался бытовым алкоголиком
Россия не возобновит чартерные рейсы в Египет в ближайшее время
Спасатели МЧС патрулируют трассы в Иркутской области.
42 миллиона рублей заплатит бурятская компания за вред Байкалу
"Труп" на помойке: торчащие из мусорного бака ноги напугали сибиряков
Над украинскими позициями в Донбассе подняли американский флаг
"Нам такой союз не нужен": Лукашенко высказался о союзе с Россией
История Грузии: как у России защиты просили, а потом предали
Почему Коломойский решил потроллить Запад
Украинский министр признался в употреблении марихуаны
Врач-диетолог рассказала, кому вредно есть сосиски
Историк Соколов, убивший аспирантку, оказался бытовым алкоголиком
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ