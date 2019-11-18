Коллектор требуют запретить должникам "унижать их честь и достоинство"

Коллекторы разработали поправки к законопроекту о взыскании, который в 2021 году заменит текущую версию закона. По их мнению, нововведения отражают только интересы должников, но не защищают интересы взыскателей.

По словам представителей "Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств" (НАПКА), согласно текущей версии законопроекта предполагается возможность взыскания долга в досудебном порядке, а также обязательное возмещение должнику расходов и морального ущерба со стороны взыскателей в случае нарушения закона. Но в новой редакции не учтены обязанности должников.

Поэтому коллекторы хотят включить в закон обязанности должников. Также закон будет запрещать унижать честь и достоинство коллекторов.

Коллекторы требуют включить в обязанности должника пользоваться той электронной почтой, которая была изначально указана в документах. В случае невыполнения указанных требованиях коллекторы хотели бы, чтобы им компенсировали убытки.

Коллекторы отмечают, что закон должен помогать поддерживать баланс между обеими сторонами. Он отметил, что право на защиту также имеют обе стороны.

С данной позицией не согласна руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева. Она заявила, что у должников, в отличие от взыскателей, нет рядом профессиональных юристов, также должники не имеют необходимого уровня правовой и финансовой грамотности. Должники и коллекторы изначально находятся не в равном положении.

Фото: twitter.com