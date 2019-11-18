Поэт Орлов признался, что финансирует ВСУ и поддерживает Бабченко

Поэт Андрей Орлов, более известный под псевдонимом Орлуша и регулярно критикующий Кремль, признался в финансировании армии ВСУ и в одобрительном отношении к журналисту Аркадию Бабченко, который сначала сбежал из России, а позже — с Украины.

Об этом сегодня сообщает ФАН.

Отвечая на вопросы украинского журналиста, Орлов заявил, что "немало денег перевел на помощь ВСУ".

"Переводил и на врачей, и на госпитали, и на все остальное. Я на Украине оставил налогов за свои концерты гораздо больше, чем с меня получила налоговая служба России за последние лет пять", — похвастался российский поэт.

Он добавил, что во многом разделяет взгляды Бабченко, заявившего о том, что мечтает приехать в Москву на американском танке "Абрамс". Более того, он "может показать дорогу" и "выступить в роли переводчика для украинских и американских солдат".

Федеральное агентство новостей отмечает, что обращения с требованием проверить Орлова на предмет пособничества экстремизму направлены в ФСБ и Генпрокуратуру.

Справка Правда.ру: Андрей Орлов прославился в 2000‑е благодаря поэтическому блогу на сайте Литпром. Политтехнолог, стоявший у основ российской партии Единство, удачливый продюсер, журналист и хиппи - все это тоже его ипостаси.

Фото: Pixabay.com