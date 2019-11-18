Поэт Орлов признался, что финансирует ВСУ и поддерживает Бабченко

Поэт Андрей Орлов, более известный под псевдонимом Орлуша и регулярно критикующий Кремль, признался в финансировании армии ВСУ и в одобрительном отношении к журналисту Аркадию Бабченко, который сначала сбежал из России, а позже — с Украины.
Об этом сегодня сообщает ФАН.
Отвечая на вопросы украинского журналиста, Орлов заявил, что "немало денег перевел на помощь ВСУ".
"Переводил и на врачей, и на госпитали, и на все остальное. Я на Украине оставил налогов за свои концерты гораздо больше, чем с меня получила налоговая служба России за последние лет пять", — похвастался российский поэт.
Он добавил, что во многом разделяет взгляды Бабченко, заявившего о том, что мечтает приехать в Москву на американском танке "Абрамс". Более того, он "может показать дорогу" и "выступить в роли переводчика для украинских и американских солдат".
Федеральное агентство новостей отмечает, что обращения с требованием проверить Орлова на предмет пособничества экстремизму направлены в ФСБ и Генпрокуратуру.
Справка Правда.ру: Андрей Орлов прославился в 2000‑е благодаря поэтическому блогу на сайте Литпром. Политтехнолог, стоявший у основ российской партии Единство, удачливый продюсер, журналист и хиппи - все это тоже его ипостаси.
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В России либеральное правительство, ему незачем поддерживать левые режимы Латинской Америки. Это портит отношения с "другими странами".