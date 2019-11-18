Левада-центр констатирует феномен отношения россиян к Путину

Симпатии россиян к Владимиру Путину снизились, но доверие к президенту растет.

Такой вывод сделали специалисты "Левада-центра" после проведения очередного исследования, сообщают сегодня "Ведомости".

Сейчас с симпатией к президенту относятся 24% респондентов, в 2017 году таких было 32%.

Такой же показатель был у Путина в октябре 2011 г. перед болотными протестами, а антирекорд (18%) зафиксирован в марте 2013 г.

30% опрошенных, говорится в опубликованном отчете "Левада-центра", не могут сказать о президенте ничего плохого, 8% — ничего хорошего, 15% настроены нейтрально или безразлично, а антипатию и отвращение испытывают по 3%.

В то же время на 3% с октября 2018 года выросла оценка деятельности Путина как президента: одобряют его работу 70% россиян, не одобряют — 28%. Рекордным этот рейтинг был в октябре 2014 года — 85%.

Как поясняет директор "Левада-центра" Лев Гудков, "основа отношения к Путину — это не безусловная симпатия, а нейтральное индифферентное отношение. В целом все авторитарные режимы держатся на таком отчужденном отношении".

По словам Гудкова, снижение симпатий в последние два года связано с разочарованием в курсе президента и особенно с пенсионной реформой. Социолог отмечает, что "накопленное недовольство держалось весь год и только в последнее время начало снижаться. Все это связано прежде всего с экономическими проблемами — сокращением доходов, отсутствием перспектив, ощущением стагнации в стране".

Несмотря на то, что прежде симпатизировавшие лидеру страны становятся равнодушными, негативное отношение не растет, что связано с отсутствием альтернативы и слабостью оппозиции, полагает Гудков.

Пик позитивного отношения в 2008 году объяснялся ростом доходов населения и его уверенности в будущем, а минимум 2013 года был связан с раздражением политикой властей — именно тогда максимальные 47% россиян не хотели видеть Путина президентом, однако майдан на Украине и Крым резко подняли его рейтинги, отмечает социолог.

Читайте также:

Как опросы превращаются в пропаганду

Опрос Левада-центра показал главные страхи жителей России