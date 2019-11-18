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Источник Правда.Ру

В Приморье из-за снежного циклона настал транспортный коллапс

Общество

 Сегодня в Приморье бушевал снежный циклон. Из-за погоды десятки вылетов самолетов и 60 автобусных рейсов отменены. На улицах городов зафиксированы десятибалльные пробки.

О транспортном коллапсе сообщило РИА Новости.

Отмечается, что ночью в Приморье начался дождь, который перешел в снег. Дует сильный ветер, образовался гололед. Из-за возникших проблемных погодных условий рейсы задерживаются на вылет и на прилет, однако аэропорт не закрывают.

Задерживаются рейсы из Южно-Сахалинска, Токио, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, вылет задерживают в Новосибирск, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Москву и другие города. Прервано автомобильное сообщение Владивостока с Уссурийском, Спасском, Находкой, Краскино и другими населенными пунктами.

Силы Тихоокеанского флота переведены в режим повышенной штормовой опасности уже во второй раз за пять дней.

По данным метеорологов, за ночь в регионе выпало почти полторы месячных нормы осадков.

Метеослужба Владивостока сообщает, что осадки, начавшиеся в воскресенье, прекратились только около 10:40 утра понедельника (по местному времени, — прим. Правда. ру). Когда будет восстановлено движение транспорта, пока неизвестно.

Фото: ok.ru

Темы приморье снежный циклон транспортный коллапс
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