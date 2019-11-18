Стоимость книг Соколова с автографом взлетела

Книги об эпохе Наполеона обвиняемого в жестоком убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историка Олега Соколова с его автографами сильно подорожали.

Например, труд историка "Битва двух империй. 1805-1812" с автографом автора владелец в Санкт-Петербурге предлагает за 24 тысячи рублей. Еще одну работу Соколова "Битва трёх императоров" с дарственной надписью владелец продает в Сети за 22 тысячи.

Также за 30 тысяч рублей предлагается первое издание этой же книги экс-доцента СПбГУ, как утверждает владелец, экземпляр книги "редкий".

Самая "дешевая" книга — "Испанская война и тайна тамплиеров" — продаётся за 15 тысяч рублей. Объявление о желании "избавиться поскорее" от нее нынешний владелец опубликовал в Facebook. Однако мотивирует это добрыми побуждениями — вырученные деньги он обещает перевести родителям Анастасии Ещенко, погибшей от рук Соколова.

"Доброй памяти уже не будет. Никогда. Но книга может принести хоть крохотную, но пользу. Продаю её с автографом за 15000 руб. Вырученные деньги переведу родителям Анастасии", — написал Евгений Кречмар.

Впрочем, труды Соколова по истории наполеоновских войн еще можно приобрести в интернет-магазинах по цене от 500 рублей.

Напомним, что доцент СПбГУ Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей сожительницы, в настоящее время ждет этапа в "Кресты". Вину свою бывший преподаватель признал. И, по словам адвоката, "хочет расстрела".

Фото: facebook.com