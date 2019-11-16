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Источник Правда.Ру

Сайт главы Псковской области выставлен на продажу уволенным чиновником

Общество

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников был вынужден перенести свой сайт на новый домен, поскольку старый домен был выставлен на продажу. Речь идёт о домене ведерников.рф. Сейчас он доступен для покупки, его цена составляет 260 тысяч рублей.

Сам Ведерников рассказал в Instagram, каким образом его домен оказался выставлен на продажу. Он утверждает, что домен на продажу выставил бывший первый заместитель начальника госуправления по связи и массовым коммуникациям Псковской области Юрий Колесников, которого в прошлом году "попросили" уйти, поскольку на его работу было слишком много нареканий.

По мнению главы Псковской области, Колесников решил попробовать своеобразный шантаж, чтобы заполучить от бывшего работодателя 260 тысяч рублей. Как оказалось, домен ведерников.рф был зарегистрирован на имя Юрия Колесникова, однако его покупку оплатил губернатор Псковской области.

Темы сайт домен юрий колесников михаил ведерников псковская область
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