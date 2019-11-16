Нотариусы рассказали о самых подделываемых в РФ документах

Федеральная нотариальная палата назвала документ, которые наиболее часто подвергается подделыванию в России. Это доверенность на совершение действий с недвижимостью. В ведомстве утверждают, что поддельные доверенности на совершение действий с недвижимостью составляют около 60% от общего числа обнаруженных подделок.

На втором месте по объему находятся переводы с засвидетельствованной нотариусом подписью переводчика. Их количество составляет около 20% от объема всех обнаруженных подделок. Примечательно, что в эту категорию входят переводы документов об образовании.

Третье место (10-15% от общего объема) заняли договоры купли-продажи и завещания.