Госдума рассмотрит идею о введении минимальной зарплаты для бюджетников

В Госдуму был внесен законопроект, который устанавливает размер минимальной заработной планы для бюджетников в российских регионах. Авторами документа выступили парламентарии Республики Северная Осетия - Алания.

В законопроекте утверждается, что минимальная зарплата сотрудника бюджетной отрасли не может быть ниже двух прожиточных минимумов для трудоспособного населения, установленного в субъекте РФ, где работает сотрудник. Это будет касаться медиков, преподавателей, работников сферы культуры и других бюджетников.