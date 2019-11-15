В РФ могут изменить правила раздела имущества при разводе

В Госдуму внесли законопроект, в котором будет иначе прописан процесс раздел имущества супругов при разводе.

Основное изменение заключается в том, что имущество будет делиться один раз. Совместное имущество супругов будет считаться "цельным имущественным комплексом", независимо от того, на кого оно было зарегистрировано и на чьи деньги его покупали. Раздел имущества будет происходить только после того, как будет определен размер доли каждого из супругов.

В тому случае, если во время брака кто-то из супругов продал общее имущество без согласия другого, то он получит меньшую долю при разводе.

Если какое-либо имущество разделить нельзя, то один из супругов должен будет выплатить другому компенсацию. Также в этом случае супруг получает право выплатить компенсацию в рассрочку.

Что касается долгов, то они становятся общими, также предусмотрена возможность совместной процедуры банкротства.

Фото: twitter.com