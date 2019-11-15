В Госдуму внесли законопроект, в котором будет иначе прописан процесс раздел имущества супругов при разводе.
Основное изменение заключается в том, что имущество будет делиться один раз. Совместное имущество супругов будет считаться "цельным имущественным комплексом", независимо от того, на кого оно было зарегистрировано и на чьи деньги его покупали. Раздел имущества будет происходить только после того, как будет определен размер доли каждого из супругов.
В тому случае, если во время брака кто-то из супругов продал общее имущество без согласия другого, то он получит меньшую долю при разводе.
Если какое-либо имущество разделить нельзя, то один из супругов должен будет выплатить другому компенсацию. Также в этом случае супруг получает право выплатить компенсацию в рассрочку.
Что касается долгов, то они становятся общими, также предусмотрена возможность совместной процедуры банкротства.
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