Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Новости Все >
Источник Правда.Ру

Купол весом 80 тонн установлен на Главный храм Вооруженных сил

Общество

Эта инженерная операция уникальна, поскольку до сих пор купольные или полусферические объекты такого размера не поднимались с земли. Как правило, собирают купола на вершине церкви по частям.

Каркас центрального купола выполнен из высоколегированной стали, его подняли на высоту почти 63 метров при помощи мощного 720-тонного крана, усиленного контргрузами до 1250 тонн.

Размер и форма центрального свода символичны. Его диаметр равен 1945 (см) — числу, означающему год окончания Великой Отечественной войны. А внешне купол похож на шлем древнерусского воина.

Со временем на куполе установят православный крест. Его торжественное открытие назначено на 9 мая 2020 года и приурочено к 75-летию Победы.

победа главный храм вооруженные силы центральный купол
Актуальная аналитика
Путешествия
Михаил Кожухов: "Скоро Венеция станет легендой, как Атлантида"
Недвижимость
Основные виды недвижимости США
Общество
Кавказский синдром Кудрявцева
Последние материалы
Кавказский синдром Кудрявцева
Ему хочется чувствовать страх. История первого слепого альпиниста
Зачем советские солдаты вешали ведро на ствол танка
16 ноября: День терпимости, очень значимый день для Пушкина и падение Габсбургов
Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на Гран-при России
Россия и ВАДА обсудили допинговый скандал
В Минздраве предложили добавлять йод во все продукты
Фигурист Самарин установил рекорд на Гран-при России
В Италии начали открывать приюты для разведенных мужчин
Верховная Рада будет расследовать коррупцию в украинском футболе
Популярное
Здоровье
Ученые нашли необычную связь между обрезанием и ВИЧ

Исследователи выяснили, что одним из факторов, помимо частоты употребления наркотиков, уровня проституции и количества однополых контактов, является мужское обрезание

Ученые нашли необычную связь между обрезанием и ВИЧ
Мать доцента-убийцы: "Его не надо в тюрьму. Он умрет без истории"
Общество
Мать доцента-убийцы: "Его не надо в тюрьму. Он умрет без истории"
Общество
Что французская пресса пишет о содеянном ведущим "наполеоноведом"
Новости спорта
Глава ВАДА прогнозирует отстранение России от мирового спорта
Василий Амирджанов Игрушки-луноходы. Как тебе такое, Илон Маск? Василий Амирджанов Редакция рубрики "Мир" MI6 и PMOI / MEK сотрудничают в новой волне киберинтеллекта Редакция рубрики "Мир" Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 21 Владимир Губарев
Комментарии
В Минздраве предложили добавлять йод во все продукты
Жириновский призвал Лукашенко "воссоединить Русь и Беларусь"
Что найдут россияне в армяно-американских биолабораториях?
Сберанк будет собирать биометрию клиентов через смартфоны
Жириновский призвал Лукашенко "воссоединить Русь и Беларусь"
Почему Коломойский решил потроллить Запад
Майор ФСБ захотел отдохнуть 61 день и случайно выдал гостайну
MH17: России вменят ответственность за действия "сепаратистов"
Бузова намерена представить Россию на Евровидении
В "Артеке" умерла девочка из Махачкалы
MH17: России вменят ответственность за действия "сепаратистов"
Бухгалтер смоленского "Днепра" пойдет под суд за хищение
"Вкусную" водку в России, возможно, перестанут производить
Почему Коломойский решил потроллить Запад
Что мешает колонизации Марса
Пенсионерка, упавшая перед Медведевым, недовольна выделением 25 млн
"Союзмультфильм" выпустит продолжение мультфильма "Ну, погоди!"
Бузова намерена представить Россию на Евровидении
Коллеги бывшего доцента Соколова оплатили ему услуги адвоката
Коллеги бывшего доцента Соколова оплатили ему услуги адвоката
Коллеги бывшего доцента Соколова оплатили ему услуги адвоката
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ