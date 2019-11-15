Купол весом 80 тонн установлен на Главный храм Вооруженных сил

Эта инженерная операция уникальна, поскольку до сих пор купольные или полусферические объекты такого размера не поднимались с земли. Как правило, собирают купола на вершине церкви по частям.

Каркас центрального купола выполнен из высоколегированной стали, его подняли на высоту почти 63 метров при помощи мощного 720-тонного крана, усиленного контргрузами до 1250 тонн.

Размер и форма центрального свода символичны. Его диаметр равен 1945 (см) — числу, означающему год окончания Великой Отечественной войны. А внешне купол похож на шлем древнерусского воина.

Со временем на куполе установят православный крест. Его торжественное открытие назначено на 9 мая 2020 года и приурочено к 75-летию Победы.