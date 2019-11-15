Пенсионерку, упавшую на колени перед Медведевым, соседи хвалят и ругают

Татьяна Кадукина из алтайского села Санниково, ставшая известной на всю страну после того, как она попросила Дмитрия Медведева решить проблему с водоснабжением, рассказала, как односельчане теперь к ней относятся.

Как ни странно, не все жители Санниково одобрили поступок пенсионерки. Некоторые женщину даже ругают за проявленную инициативу. Но это те, как говорит Татьяна Кадукина, кому горячая вода не нужна, потому что они котлы установили. А, в основном, жители села Татьяну хвалят за то, что она донесла проблему до премьера.

Как известно, трудности с водоснабжением касались трех многоквартирных домов, где проживает 140 семей. Горячая вода в них не поступала с 2016 года, когда дома были отключены от газовой котельной.

Когда Кадукина увидела Медведева и услышала, что ему рассказывают о новой модульной котельной, она побежала, чтобы успеть вступить в конструктивную беседу с Председателем правительства РФ.

А кто-то из коварных односельчан поставил ей подножку, и женщина упала на колени перед премьером. Но, она считает, что это неважно, главное — проблема с горячей водой в селе теперь решается, причем, для всех жителей Санниково.

Она очень благодарна Дмитрию Медведеву за внимание и поддержку в решении вопроса, но от популярности, которая внезапно на нее обрушилась, уже устала.