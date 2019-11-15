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Пилот аварийного A321 стал скрывать имя от пассажиров

Общество

Дамир Юсупов, пилот экстренно приземлившегося в Подмосковье самолета, рассказал, почему ему приходится скрывать имя от пассажиров перед началом полета. 

Юсупов сообщил, что до этого инцидента он всегда спокойно представлялся по громкой связи, но после случая с А321, когда самолет пришлось посадить в кукурузном поле, люди стали иначе его воспринимать.

Пассажиры стали очень эмоционально реагировать на его имя, что вызывает ажиотаж в салоне самолета. Юсупов убежден, что волнения среди пассажиров быть не должно.

Он сообщил, что через месяц после ЧП с А321 решил назвать свое имя. Оно вызвало волнение у пассажиров, когда самолет попал в зону турбулентности. После этого Дамир Юсупов снова стал скрывать свое имя.

Стоит напомнить, что 15 августа 2019 года пассажирский самолет Airbus А321 "Уральских авиалиний" совершил экстренную посадку в Жуковском на кукурузном поле. К счастью, никто из членов экипажа и пассажиров не пострадал. Пилотам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину присвоили звания Героев России.

Фото: ok.ru

Темы пилот самолет кукуруза авиалайнер дамир юсупов кукурузное поле
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